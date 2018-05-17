Mercedes-Benz готовится к серийному выпуску EQC

Немецкий производитель построил практически 200 прототипов нового электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC.

Модель EQC находится в разработке с 2015 года и уже в следующем году будет запущена в серийное производство. За это время автомобиль подвергался различным испытаниям, включая экстремальные температурные условия от -35 до +50 градусов. Компания сообщает, что до выхода на мировые рынки электрическое транспортное средство закончит испытания в Германии, Испании, Италии, Финляндии, Швеции, США, Китае, Дубае и Южной Африке. Целью такого масштабного тестирования является обеспечение долговечности некоторых компонентов машины. Прежде чем модель выйдет на сборочные линии, его нужно будет «утвердить многочисленными лицами из разных отделов развития», — говорит Mercedes-Benz. «В тестировании участвуют несколько сотен экспертов. От специализированных отделов, которые одобряют их компоненты и модули, к испытаниям на выносливость всего транспортного средства». Официальная информация отсутствует, но по предварительным данным, полностью электрический кроссовер будет оснащен двумя электродвигателями и сможет проезжать до 500 километров на одном заряде.