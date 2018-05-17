Ещё
Mercedes-Benz готовится к серийному выпуску EQC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz готовится к серийному выпуску EQC 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель построил практически 200 прототипов нового электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC.
Модель EQC находится в разработке с 2015 года и уже в следующем году будет запущена в серийное производство. За это время автомобиль подвергался различным испытаниям, включая экстремальные температурные условия от -35 до +50 градусов. Компания сообщает, что до выхода на мировые рынки электрическое транспортное средство закончит испытания в Германии, Испании, Италии, Финляндии, Швеции, США, Китае, Дубае и Южной Африке. Целью такого масштабного тестирования является обеспечение долговечности некоторых компонентов машины. Прежде чем модель выйдет на сборочные линии, его нужно будет «утвердить многочисленными лицами из разных отделов развития», — говорит Mercedes-Benz. «В тестировании участвуют несколько сотен экспертов. От специализированных отделов, которые одобряют их компоненты и модули, к испытаниям на выносливость всего транспортного средства». Официальная информация отсутствует, но по предварительным данным, полностью электрический кроссовер будет оснащен двумя электродвигателями и сможет проезжать до 500 километров на одном заряде.
Auto.Today: последние новости
FCA отзывает более 300 000 штук Jeep Liberty Ателье Wheelsandmore модернизировало Bentley Continental Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту567
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен12
Байкерам грозит штраф за Крымский мост27
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС6
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение