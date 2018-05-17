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Подержанный Mercedes-Benz E-Class All-Terrain от Brabus оценивается в 68 900 евро
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Подержанный Mercedes-Benz E-Class All-Terrain от Brabus оценивается в 68 900 евро 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Немецкое тюнинг-ателье Brabus уже давно занимается модернизацией автомобилей Mercedes-Benz. В случае E-Class All-Terrain специалисты дополнили модель пакетом PowerXtra D3, увеличивающим отдачу транспортного средства на 27 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента.
Конкретно представленный All-Terrain от Brabus не является новым автомобилем, а имеет скромный пробег в 3000 километров. Его стоимость составляет 68 900 евро (по текущему курсу эквивалентно 82 494 доллара США). Поскольку базовая версия производят порядка 195 лошадиных сил и позволяет модели разгоняться с места до 100 километров в час за 8 секунд, улучшенный вариант от Brabus получает отдачу в 222 лошадиные силы. Динамические характеристики неизвестны. Помимо увеличения мощности Mercedes-Benz E-Class All-Terrain включает стандартный список оборудования, в том числе отделку экстерьера Obsidian Black, черную кожаную обивку, отделку из углеродного волокна и алюминия, регулируемые передние сидения с функцией подогрева, парковочного ассистента, систему экстренного торможения, коробку передач 9G-Tronic, опциональную пневматическую подвеску, систему климат-контроля и светодиодное освещение. К ним присоединяются 21-дюймовые колесные диски от Brabus и несколько фирменных значков.
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