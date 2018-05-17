Рассекречен компактный паркетник Kia KX1

Министерство автопромышленности Китая опубликовало информацию о новом серийном паркетнике Kia KX1.

Отметим, что прототип нового кроссовера, который называется Yi PAO, дебютировал в апреле этого года на автовыставке в Пекине. Модель является адаптированной для китайских клиентов версией Kia Stonic

Габариты китайской версии кроссовера немного уступают собрату Hyundai Encino, недавно появившемуся на рынке: 4100 х 1735 х 1533 мм, размер колесной базы достигает 2570 мм.

Автомобиль получил иные бампера, изменённую оптику, другие «противотуманки» и крупные воздухозаборники.

В моторном отсеке паркетника стоит «атмосферник» объёмом 1,4 литра, производительность которого 95 л.с. Сочетается с ним шестиступенчатая механическая трансмиссия или 4-скоростной автомат. Тип привода только передний.

Предполагается, что стоимость Kia KX будет варьироваться от 100 000 до 150 000 юаней (978 тыс. до 1,46 млн рублей).