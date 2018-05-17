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В сети рассекречен новый кроссовер KIA KX1
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В сети рассекречен новый кроссовер KIA KX1 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Корейская компания KIA Motors Corporation готовится вывести на рынок Поднебесной новый компактный кроссовер KIA KX1. Автомобиль является перелицованной и переименованной версией модели KIA Stonic, которая успешно продаётся в Европе и Южной Корее.
Фотографии нового серийного «паркетника» KIA KX1 растиражировали китайские СМИ. Как отмечают наши коллеги, снимки автомобиля появились в базе Министерства промышленности КНР. Ожидается, что на внутренний рынок Китая новинка выйдет во второй половине 2018 года.
Новость в режиме обновления.
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