Donkervoort D8 GTO-40: подарок самим себе на юбилей

От 0 до 200 км/ч за 7,7 секунды! Это про Donkervoort D8 GTO-40!

Donkervoort — голландский производитель автомобилей, основанный в 1978 году. В 2018-м компания празднует своё 40-летие. Празднует красивым способом, представляя очень эксклюзивную модель. Мы говорим про Donkervoort D8 GTO-40, который мощен, быстр и просто неимоверно необычен.

Donkervoort D8 GTO-40 является самым лёгким аппаратом в ассортименте голландской фирм. В его основе — жёсткая трубчатая рама и углеволокно. Плюс титановый выпуск и карбоновые колёсные диски играют свою роль. Потому и вес составляет всего 678 кг! Таким образом, он даже легче, чем Donkervoort D8 GTO-RS, представленный в 2016 году. Благодаря тщательной аэродинамической работе, Donkervoort D8 GTO-40 оказывается буквально «прилипшим» к асфальту на высоких скоростях.

Donkervoort D8 GTO-40 оснащён 2,5-литровым двигателем Audi . Мы знаем, что этот же двигатель стоит под капотом Audi RS 3 и TT RS. Его отдача составляет 380 л.с., но по такому случаю сняли с мотора все 415 л.с. Этого более чем достаточно, чтобы спуртовал Donkervoort D8 GTO-40 с 0 до 200 км/ч за 7,7 секунды!

В планах значится производство только 40 экземпляров, половина которых уже зарезервирована ценителями бренда и её продуктов. Стоимость спортивного автомобиля составляет 159 600 евро.