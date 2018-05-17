Ford рассекретил обновлённый внедорожник Everest

Не успела мировая общественность обсудить обновлённый пикап Ford Ranger , предназначенный для глобального рынка, а компания Ford Motor Company официально рассекретила «посвежевший» внедорожник Ford Everest 2019 модельного года.

Как и предполагалось, обновлённый внедорожник Ford Everest получил такие же изменения, как и пикап Ranger, на базе которого он и построен. Известно, что в Австралии новинку начнут продавать в четвёртом квартале текущего года.

Самая главное обновление внедорожника Ford Everest 2019 модельного года — это добавление в гамму силовых агрегатов машины 2,0-литрового дизельного мотора с наддувом, который дебютировал на экстремальном пикапе Ranger Raptor.

Дизельный мотор способен генерировать 157 кВт (213,461 л.с.). Крутящий момент — 500 Нм (доступен с 1 750 оборотов в минуту). Помимо этого, для внедорожника стала доступна 10-диапазонная автоматическая трансмиссия. Заявленный расход топлива — 6,9 литра на каждую сотню пути в комбинированном цикле.

Помимо этого, обновлённый внедорожник Ford Everest 2019 модельного года будет доступен с прежним 5-цилиндровым 3,2-литровым двигателем, который выдавал 200 л.с. и 470 Нм. Напомним, что для пикапа Ford Ranger также доступен 2,2-литровый дизель.

Кроме этого обновлённый внедорожник Ford Everest получил новейшие системы безопасности и помощи водителю. Например, для машины предусмотрена система автономного экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и многое другое.

В арсенале «посвежевшего» внедорожника также значится информационно-развлекательная система Sync 3 с синхронизацией Apple CarPlay и Android Auto, а также спутниковая навигация. Для оформления интерьера предусмотрены новые цветовые варианты и «более мягкие поверхности».

Также в компании рассказали, что обновлённый внедорожник Ford Everest 2019 модельного года получил перенастроенную подвеску, а также систему Active Noise Cancellation (ANC). Цены и комплектации модели будут озвучены ближе к запуску.