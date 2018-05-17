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Ford Explorer стал пикапом, правда в Китае и это FAW
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Ford Explorer стал пикапом, правда в Китае и это FAW 

Allroader.ru 12 минут назад
Фото: Allroader.ru
Если на новый китайский пикап FAW Hongta T340 смотреть сзади или сбоку, то ничто не выдаст в этом легком грузовике интересную модель — просто один из многих. Однако стоит взглянуть новинке в «лицо» — вы сразу же узнаете в ней дорестайлинговый Ford Explorer пятого поколения. Совпадение? Не думаю…
Конечно, сходство с популярнейшей западной моделью должно привлечь падких на все иностранное китайских покупателей и не зря FAW выпустил Hongta T340 в целых восьми версиях по цене от 107 до 136 тысяч юаней (17 — 21 тысяча долларов). Все модификации китайского грузовичка оснащаются 2.5-литровым турбодизелем мощностью 127 л.с. и с приличным крутящим моментом в 320 Нм.
Силовой агрегат пикапа FAW спарен с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Топовые версии оснащаются системой полного привода. Кроме того, проходимость Hongta T340 подкреплена внушительным дорожным просветом 210 мм. Стандартная версия пикапа имеет 5 330 мм в длину, 1 880 мм в ширину и 1 825 мм в высоту, колесная база 3 095 мм. Есть и варианты с увеличенной до 3 405 мм базой и длиной кузова 5 640 мм. Резина 265/65 R17.
Но лишь сходством с хорошим автомобилем разработчики не ограничились. Китайский пикап может похвастать ABS, задними парктрониками, блокировкой центрального дифференциала, мультифункциональным рулевым колесом, бортовым компьютером, медиасистемой с 6-дюймовым дисплеем, электроприводом стекол, зеркал заднего вида и т.п.
В целом, пикап получился весьма неплохим и хорошо выглядит, хотя дизайнеры Ford никогда и не делали плохих вещей.
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