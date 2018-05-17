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Завод Tesla возьмет незапланированный отпуск
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Завод Tesla возьмет незапланированный отпуск 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Tesla приостановит производство электрического седана Model 3 на заводе во Фримонте, чтобы исправить все неполадки, мешающие корректной сборке автомобиля. На данный момент огромное количество седанов сходит с конвейеров с браком.
Большие проблемы на производстве седана стали преградой для компании, которая пыталась сделать Model 3 самой массовой своей моделью. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что компания приостановит производство электрокара на период с 26 по 31 мая.
Основной причиной высокого процента брака стало слишком большое количество задействованных на производстве роботов, что лишь усложнило процесс сборки. Это будет не первое подобное мероприятие: в феврале Tesla уже останавливала производство для работ по перенастройке оборудования.
Глава Tesla Илон Маск надеется, что запланированные исправления позволят увеличить объем производства с нынешних 2 тысяч машин в неделю до 6 тысяч уже в июне. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, завод был вынужден перейти на круглосуточный режим работы в три смены. Читайте статью на QutoЧитайте также:Работу инновационной подвески ClearMotion показали на видеоLexus может работать над новым флагманом с неизвестным моторомVolkswagen Jetta покидает Россию как минимум до 2019 года
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