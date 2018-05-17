Завод Tesla возьмет незапланированный отпуск

Компания Tesla приостановит производство электрического седана Model 3 на заводе во Фримонте, чтобы исправить все неполадки, мешающие корректной сборке автомобиля. На данный момент огромное количество седанов сходит с конвейеров с браком.

Большие проблемы на производстве седана стали преградой для компании, которая пыталась сделать Model 3 самой массовой своей моделью. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что компания приостановит производство электрокара на период с 26 по 31 мая.

Основной причиной высокого процента брака стало слишком большое количество задействованных на производстве роботов, что лишь усложнило процесс сборки. Это будет не первое подобное мероприятие: в феврале Tesla уже останавливала производство для работ по перенастройке оборудования.