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Видео: подготовка спортпрототипа Volkswagen к гонке «Пайкс Пик»
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Видео: подготовка спортпрототипа Volkswagen к гонке «Пайкс Пик» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen опубликовала видеоролик, в котором показала, как проходит подготовка электрического спортпрототипа I. D. R к гонке «Пайкс Пик». В частности, как инженеры Volkswagen Motorsport настраивают аэродинамические компоненты, чтобы обеспечить на трассе максимальную прижимную силу.
Первым этапом тестирования в аэродинамической трубе стало создание масштабной модели гоночной машины с модульной конструкцией кузова. Это позволило быстро менять отдельные компоненты и оценивать эффективность их различных сочетаний. Всего для спортпрототипа на 3D-принтере распечатали около 2000 деталей.
Электрический Volkswagen I. D. R Pikes Peak построен вокруг углепластикового монокока от спортпрототипа Norma. Из карбона также сделан кузов и аэродинамическое оперение, разработанное с учетом перепада высот во время гонки.
В движение «Фольксваген» приводят два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час I. D. R разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.
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