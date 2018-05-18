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Новый Cayenne E-Hybrid может стать лучшим внедорожником Porsche
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Новый Cayenne E-Hybrid может стать лучшим внедорожником Porsche 

Auto.Today 20 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель представляется обновленную версию Cayenne E-Hybrid, оснащенную 3,0-литровым V6 с турбонаддувом и электродвигателем, предоставляющим совокупную отдачу в 461 лошадиную силу и 700 Нм крутящего момента. Такие показатели позволяют автомобилю разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и достигать предельной скорости в 252 километров в час.
Электрический двигатель питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 14,1 кВтч. При использовании зарядного устройства на 7,2 кВт для полного восстановления заряда понадобиться минимум 2,3 часа, в то время как от стандартной сети — примерно 7,8 часа. В любом случает автомобиль не является «зеленым», но имеет минимальные показатели выбросов и тратит всего 3,2 литра на 100 километров в комбинированном цикле. Porsche Cayenne предоставляет четыре режима езды, при этом электрический — по умолчанию. Гибридный подходит для повседневных поездок, так как может автоматически переключаться между электромотором и двигателем внутреннего сгорания или же одновременно использовать два агрегата.
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