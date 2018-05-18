Новый Cayenne E-Hybrid может стать лучшим внедорожником Porsche

Немецкий производитель представляется обновленную версию Cayenne E-Hybrid, оснащенную 3,0-литровым V6 с турбонаддувом и электродвигателем, предоставляющим совокупную отдачу в 461 лошадиную силу и 700 Нм крутящего момента. Такие показатели позволяют автомобилю разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и достигать предельной скорости в 252 километров в час.