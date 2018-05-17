Volkswagen не поедет на Парижский автосалон 

Не только Московский автосалон страдает от отказа выставляться крупных автопроизводителей (хотя масштаб по сравнению с европейскими выставками, конечно, несопоставим). Так, компания Volkswagen объявила, что ее стенда не будет на осеннем моторшоу в Париже. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Немецкий автопроизводитель счел свое присутствие на выставке во Франции неактуальным и не будет выставлять в Париже фирменную экспозицию. При этом сообщается, что другие марки концерна на автосалоне представлены будут. Речь идет, в частности, об Audi, Porsche, Skoda и Seat. Вероятно, появятся на моторшоу также и Bentley с Lamborghini.
Ранее отсутствие на шоу в Париже подтвердили Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda, Infiniti, Mitsubishi и Subaru. У некоторых брендов отказ от некоторых выставок вошел в традицию. Так, Volvo приезжает только на один крупный салон в год в каждом из ключевых для себя регионов. В Европе это мартовская Женева.