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Volkswagen не поедет на Парижский автосалон
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Volkswagen не поедет на Парижский автосалон 

CarClub 22 минуты назад
Фото: CarClub
Не только Московский автосалон страдает от отказа выставляться крупных автопроизводителей (хотя масштаб по сравнению с европейскими выставками, конечно, несопоставим). Так, компания Volkswagen объявила, что ее стенда не будет на осеннем моторшоу в Париже. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Немецкий автопроизводитель счел свое присутствие на выставке во Франции неактуальным и не будет выставлять в Париже фирменную экспозицию. При этом сообщается, что другие марки концерна на автосалоне представлены будут. Речь идет, в частности, об Audi, Porsche, Skoda и Seat. Вероятно, появятся на моторшоу также и Bentley с Lamborghini.
Ранее отсутствие на шоу в Париже подтвердили Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda, Infiniti, Mitsubishi и Subaru. У некоторых брендов отказ от некоторых выставок вошел в традицию. Так, Volvo приезжает только на один крупный салон в год в каждом из ключевых для себя регионов. В Европе это мартовская Женева.
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