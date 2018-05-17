Volkswagen пропустит автосалон в Париже

Компания Volkswagen объявила о том, что в этом году пропустит Парижское моторшоу. Вместо участия в выставке с собственной экспозицией, немецкий производитель намерен организовать во французской столице «различные коммуникационные активности», сообщает Reuters

После дизельного скандала Volkswagen значительно сократил свое присутствие на традиционных автомобильных выставках. В первую очередь — это связано с минимизацией издержек. Тем не менее, уменьшение количества посетителей и снижение интереса к таким мероприятиям отмечают все производители.

Одной из причин называется развитие беспилотных технологий и подключенных автомобилей. Людей больше привлекают такие выставки, как CES в Лас-Вегасе и Mobile World Congress в Барселоне, где показывают новую электронику и потребительские сервисы.

Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo. По предварительной информации, помимо Volkswagen, Парижское моторшоу пропустят Ford , Infiniti, Mazda