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Volkswagen пропустит автосалон в Париже
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Volkswagen пропустит автосалон в Париже 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen объявила о том, что в этом году пропустит Парижское моторшоу. Вместо участия в выставке с собственной экспозицией, немецкий производитель намерен организовать во французской столице «различные коммуникационные активности», сообщает Reuters.
После дизельного скандала Volkswagen значительно сократил свое присутствие на традиционных автомобильных выставках. В первую очередь — это связано с минимизацией издержек. Тем не менее, уменьшение количества посетителей и снижение интереса к таким мероприятиям отмечают все производители.
Одной из причин называется развитие беспилотных технологий и подключенных автомобилей. Людей больше привлекают такие выставки, как CES в Лас-Вегасе и Mobile World Congress в Барселоне, где показывают новую электронику и потребительские сервисы.
По предварительной информации, помимо Volkswagen, Парижское моторшоу пропустят Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo.
Ранее стало известно, что Audi решила в 2019 году пропустить Детройтский автосалон. Причиной также называется конкуренция с Выставкой потребительской электроники (CES), хотя производитель уверяет, что пытается оптимизировать сроки презентаций новых моделей.
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