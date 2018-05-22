Hyundai представил обновленный кроссовер Creta. Ждем в России

Ждем в России Компания Hyundai представила обновленную версию своего бюджетного кроссовера Creta. Дебют автомобиля состоялся в Индии, где и начнутся продажи рестайлинговой «Крета» уже в ближайшее время. Для российских покупателей презентация обновленной Creta в Индии интересен тем, что до этого российская «Крета» была максимально схожа именно с версией для данного рынка, чем с китайской, где данный кроссовер продают под другим названием — ix25, а также с бразильской.

Из новшеств в дизайне новой Creta стоит отметить появление «каскадной» решетки радиатора, новых металлизированных вставок на бамперах и нового узора передней оптики. Для кроссовера стали доступны дополнительные оттенки кузова: оранжевый и ярко-синий. В качестве дополнительной опции появился вариант с 2-цветной окраской.

Интерьер не получит серьезных перемен по отношению к предшественнику. В салоне «паркетника» можно заметить появление новой обшивки кресел, электропривода водительского кресла, индукционной зарядки смартфона, люка с электрическим приводом и водонепроницаемого ключа-браслета, как у внедорожников Land Rover

Моторная линейка осталась без изменений, правда теперь 1,4-литровый дизельный двигатель CRDI на 90 «лошадок» сочетается с 6-ступенчатой МКПП вместо 5-скоростной. Кроме него доступны бензиновый 1,6-литровый агрегат MPI на 123 «лошадки» и дизель 1,6 CRDI на 128 «скакунов». Оба этих мотора работают в связке с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Привод для Индии у этой модели, как и у ее предшественника — только передний. На местном рынке стоимость новой «Креты» с бензиновым мотором составит 944 тысячи рупий или 855 тысяч рублей, что на 40 тысяч рупий дороже, чем стоил ее предшественник (36 тысяч рублей по актуальному курсу).