Корейская компания представила обновленную версию одного из самых популярных кроссоверов — Hyundai Tucson.
Показ состоялся в Нью-Йорке и привлек к автомобилю большое внимание публики. Такой интерес обусловлен, прежде всего, востребованностью дореформенной модели на рынке и рекордным количеством продаж. Только за последний год было реализовано порядка 645 тысяч единиц техники, что, среди всех моделей Hyundai, уступает лишь седану Elantra (668 тыс.).
Производитель не стали серьезно изменять внешний вид машины — предыдущий дизайн целиком устраивает покупателей. Экстерьер кроссовера пополнился лишь небольшими современными акцентами в виде других светодиодных фар и решетки радиатора.
А вот внутри инноваций гораздо больше. Главным образом это касается технического оснащения и электронной начинки. Линейка двигателей подверглась корректировке, в ходе которой она потеряла 1.6-литровый турбомотор T-GDI (177 л. с.). Исчезла и семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Обновленный Hyundai Tucson появится на европейском рынке летом 2018 года. В России стоит ожидать его чуть позже, и примерно по прежней цене. Самыми последними рестайлинговую версию кроссовера увидят в Соединенных Штатах, там она станет доступна не раньше осени этого года.
Внешний вид и изменения Преображение Hyundai Tucson снаружи носит лишь корректирующий характер. Облик дореформенной модели был весьма успешен и не потерял актуальности до сих пор. Поэтому никакой нужды в его серьезном улучшении производители не увидели.
Спереди автомобиль приобрел абсолютно новые светодиодные фары головного света с L-образной подводкой дневных ходовых огней, слегка видоизмененный бампер и фирменную «каскадную» решетку радиатора. С такими преобразованиями Tucson 2019 стал выглядеть более современно и динамично.
Единственная заметная часть бокового рестайлинга — новый узор легкосплавных колесных дисков. Их размер может составлять 17, 18 или 19 дюймов. В остальном силуэт все тот же: четкая, сужаемая к корме линия стекол, ниспадающая крыша со спойлером в конце, глубокие стильные выштамповки вдоль кузова, массивные колесные арки и порог.
Сзади в список изменений попали слегка модернизированные габаритные огни, подтянувшиеся вверх противотуманки, пространство под номерной знак и преобразившийся бампер. Но даже эти поправки сложно выявить, не поставив рядом новую и дореформенную версии Hyundai Tucson.
Учитывая, что размеры кузова в ходе модернизации не поменялись, габариты «корейца» остались прежними: длина — 4475 мм; ширина — 1850 мм; высота — 1655 мм без рейлингов и 1660 с ними; протяженность колесной базы — 2670 мм; клиренс — 182 мм. Интерьер Внутренний стиль и опции кроссовера приобрели гораздо больше новшеств, нежели внешний облик. Можно сказать, что салон Tucson здорово преобразился и модифицировался. Из предыдущей версии автомобиля неизменными остались лишь приборная панель, руль, рычаг управления КП, дверные карты и ряд кнопок.
Большая же часть интерьера заимствована от «собрата» Hyundai i30. Так, в рестайлинговом кроссовере появилась стильная передняя панель, на вершине которой расположился сенсорный семидюймовый цветной экран мультимедийного комплекса (кстати, точно такой же ставится и на новый Hyundai Santa Fe), видоизмененная и модернизированная консоль с блоком управления климат-контролем, преобразившийся центральный тоннель с функцией беспроводной зарядки телефонов, а для пассажиров задних сидений — USB-разъем.
Максимально «прокачанная» мультимедийная система обладает 7-дюймовым дисплеем и способна поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и 3D-навигацию. Заводской аудиокомплекс, который ставится в базовой версии, можно заменить акустикой Krell.
Из дополнительных новшеств, доступных в зависимости от комплектаций, выделяются удобные передние сидения с вентиляцией, электрорегулировкой и глубокой боковой поддержкой, стеклянная панорамная крыша, улучшенная отделка салона, и, в топовой версии, кожаная обивка кресел и кожаные вставки в элементы интерьера.
«Разбогател» Hyundai Tucson 2010 и на длинный список электронных помощников безопасности. Автомобиль обзавелся системой предотвращения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, электронным стояночным тормозом, автоматическим переключением дальнего света на ближний, датчиком дождя, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с функцией стоп-старт, системой контроля полосы движения и состояния усталости водителя.
Технические аспекты Линейка двигателей для европейского и американского рынка различна. Так, для Америки модернизированный Hyundai Tucson 2019 будет оснащаться только 4-цилиндрованными бензиновыми атмосферными агрегатами, а именно: 2.0-литровым GDI с отдачей в 166 л.с. и 205 Нм и 2.4-литровым GDI на 184 л.с. и 237 Нм. В паре с ними будет трудиться шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
Такие модификации предполагают по умолчанию передний привод, но при желании и доплате можно укомплектовать машину системой подключения полного привода посредством муфты (WIA Magna Powertrain), передающей движение на заднюю ось автомобиля. А вот турбированного бензинового мотора 1.6 T-GDI в рестайлинговой версии «корейца» для американского рынка уже не выпустят.
Европейскому покупателю список силовых агрегатов расширят. Будут предложены бензиновые 4-цилиндрованные двигатели и турбодизели.
Турбодизельный мотор 1.6 CRDi доступен в двух категориях мощности — 115 л.с. или 133 л.с. В первом случае 1.6-литровый турбодизель окажется в тандеме с шестиступенчатой механикой, а привод будет лишь передний. Во втором, более сильный двигатель можно компоновать либо с 6 МКПП, либо с роботизированной коробкой передач 7 DCT, а привод выбрать между передним и полным. Стоит добавить, что 1.6 CRDi пришел на смену мотору 1.7 CRDi, предлагавшемуся тоже в двух вариантах мощности (116 л.с. и 141 л.с.).
Самый сильный турбодизель для измененного Hyundai Tucson 2019 — 2.0 CRDi. Его мощность составит 186 л.с., а в помощники к нему поставят новую 8-ступенчатую АКПП.
Бензиновая пара силовых агрегатов по наследству перешла от дорестайлингового «корейца». Единственное изменение в том, что их подвели под более строгие нормы, а именно: Евро-6с. Бензиновый атмосферный 1.6 GDI с мощностью 132 л. с. дополнен шестиступенчатой механикой, а турбированный 1.6 T-GDi, выдающий 177 л.с., может компоноваться или с 6 МКПП, или с 7DCT. Вердикт Компания Hyundai четко следует плану по модернизации продукции. Согласно ему, в течение ближайшего времени автомобили корейского концерна подвергнутся рестайлингу, заметно освежат внешность и наполнятся техническими новинками. Сейчас очередь дошла до Hyundai Tucson, который 4 года был неизменен.
Основной задачей конструкторов стало обновление технической начинки, усовершенствование качества салона и наполнение машины инновационным медиакомплексом. Внешний же вид кроссовера трансформаций не требовал и остался в прежнем, хоть и слегка освеженном стиле.
В итоге, перед нами предстал все тот же любимый, популярный и востребованный Tucson, дополненный современными системами. Теперь «кореец» стал еще более актуальным и совершенным.