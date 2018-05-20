Hyundai Tucson 2019 — свежий взгляд и новые возможности

Корейская компания представила обновленную версию одного из самых популярных кроссоверов — Hyundai Tucson.

Показ состоялся в Нью-Йорке и привлек к автомобилю большое внимание публики. Такой интерес обусловлен, прежде всего, востребованностью дореформенной модели на рынке и рекордным количеством продаж. Только за последний год было реализовано порядка 645 тысяч единиц техники, что, среди всех моделей Hyundai , уступает лишь седану Elantra (668 тыс.).

Производитель не стали серьезно изменять внешний вид машины — предыдущий дизайн целиком устраивает покупателей. Экстерьер кроссовера пополнился лишь небольшими современными акцентами в виде других светодиодных фар и решетки радиатора.

А вот внутри инноваций гораздо больше. Главным образом это касается технического оснащения и электронной начинки. Линейка двигателей подверглась корректировке, в ходе которой она потеряла 1.6-литровый турбомотор T-GDI (177 л. с.). Исчезла и семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Обновленный Hyundai Tucson появится на европейском рынке летом 2018 года. В России стоит ожидать его чуть позже, и примерно по прежней цене. Самыми последними рестайлинговую версию кроссовера увидят в Соединенных Штатах, там она станет доступна не раньше осени этого года.

Внешний вид и изменения Преображение Hyundai Tucson снаружи носит лишь корректирующий характер. Облик дореформенной модели был весьма успешен и не потерял актуальности до сих пор. Поэтому никакой нужды в его серьезном улучшении производители не увидели.

Спереди автомобиль приобрел абсолютно новые светодиодные фары головного света с L-образной подводкой дневных ходовых огней, слегка видоизмененный бампер и фирменную «каскадную» решетку радиатора. С такими преобразованиями Tucson 2019 стал выглядеть более современно и динамично.

Единственная заметная часть бокового рестайлинга — новый узор легкосплавных колесных дисков. Их размер может составлять 17, 18 или 19 дюймов. В остальном силуэт все тот же: четкая, сужаемая к корме линия стекол, ниспадающая крыша со спойлером в конце, глубокие стильные выштамповки вдоль кузова, массивные колесные арки и порог.

Сзади в список изменений попали слегка модернизированные габаритные огни, подтянувшиеся вверх противотуманки, пространство под номерной знак и преобразившийся бампер. Но даже эти поправки сложно выявить, не поставив рядом новую и дореформенную версии Hyundai Tucson.

Учитывая, что размеры кузова в ходе модернизации не поменялись, габариты «корейца» остались прежними: длина — 4475 мм; ширина — 1850 мм; высота — 1655 мм без рейлингов и 1660 с ними; протяженность колесной базы — 2670 мм; клиренс — 182 мм. Интерьер Внутренний стиль и опции кроссовера приобрели гораздо больше новшеств, нежели внешний облик. Можно сказать, что салон Tucson здорово преобразился и модифицировался. Из предыдущей версии автомобиля неизменными остались лишь приборная панель, руль, рычаг управления КП, дверные карты и ряд кнопок.

Большая же часть интерьера заимствована от «собрата» Hyundai i30 . Так, в рестайлинговом кроссовере появилась стильная передняя панель, на вершине которой расположился сенсорный семидюймовый цветной экран мультимедийного комплекса (кстати, точно такой же ставится и на новый Hyundai Santa Fe ), видоизмененная и модернизированная консоль с блоком управления климат-контролем, преобразившийся центральный тоннель с функцией беспроводной зарядки телефонов, а для пассажиров задних сидений — USB-разъем.

Максимально «прокачанная» мультимедийная система обладает 7-дюймовым дисплеем и способна поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и 3D-навигацию. Заводской аудиокомплекс, который ставится в базовой версии, можно заменить акустикой Krell.

Из дополнительных новшеств, доступных в зависимости от комплектаций, выделяются удобные передние сидения с вентиляцией, электрорегулировкой и глубокой боковой поддержкой, стеклянная панорамная крыша, улучшенная отделка салона, и, в топовой версии, кожаная обивка кресел и кожаные вставки в элементы интерьера.

«Разбогател» Hyundai Tucson 2010 и на длинный список электронных помощников безопасности. Автомобиль обзавелся системой предотвращения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, электронным стояночным тормозом, автоматическим переключением дальнего света на ближний, датчиком дождя, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с функцией стоп-старт, системой контроля полосы движения и состояния усталости водителя.

Технические аспекты Линейка двигателей для европейского и американского рынка различна. Так, для Америки модернизированный Hyundai Tucson 2019 будет оснащаться только 4-цилиндрованными бензиновыми атмосферными агрегатами, а именно: 2.0-литровым GDI с отдачей в 166 л.с. и 205 Нм и 2.4-литровым GDI на 184 л.с. и 237 Нм. В паре с ними будет трудиться шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Такие модификации предполагают по умолчанию передний привод, но при желании и доплате можно укомплектовать машину системой подключения полного привода посредством муфты (WIA Magna Powertrain), передающей движение на заднюю ось автомобиля. А вот турбированного бензинового мотора 1.6 T-GDI в рестайлинговой версии «корейца» для американского рынка уже не выпустят.

Европейскому покупателю список силовых агрегатов расширят. Будут предложены бензиновые 4-цилиндрованные двигатели и турбодизели.

Турбодизельный мотор 1.6 CRDi доступен в двух категориях мощности — 115 л.с. или 133 л.с. В первом случае 1.6-литровый турбодизель окажется в тандеме с шестиступенчатой механикой, а привод будет лишь передний. Во втором, более сильный двигатель можно компоновать либо с 6 МКПП, либо с роботизированной коробкой передач 7 DCT, а привод выбрать между передним и полным. Стоит добавить, что 1.6 CRDi пришел на смену мотору 1.7 CRDi, предлагавшемуся тоже в двух вариантах мощности (116 л.с. и 141 л.с.).

Самый сильный турбодизель для измененного Hyundai Tucson 2019 — 2.0 CRDi. Его мощность составит 186 л.с., а в помощники к нему поставят новую 8-ступенчатую АКПП.

Бензиновая пара силовых агрегатов по наследству перешла от дорестайлингового «корейца». Единственное изменение в том, что их подвели под более строгие нормы, а именно: Евро-6с. Бензиновый атмосферный 1.6 GDI с мощностью 132 л. с. дополнен шестиступенчатой механикой, а турбированный 1.6 T-GDi, выдающий 177 л.с., может компоноваться или с 6 МКПП, или с 7DCT. Вердикт Компания Hyundai четко следует плану по модернизации продукции. Согласно ему, в течение ближайшего времени автомобили корейского концерна подвергнутся рестайлингу, заметно освежат внешность и наполнятся техническими новинками. Сейчас очередь дошла до Hyundai Tucson, который 4 года был неизменен.

Основной задачей конструкторов стало обновление технической начинки, усовершенствование качества салона и наполнение машины инновационным медиакомплексом. Внешний же вид кроссовера трансформаций не требовал и остался в прежнем, хоть и слегка освеженном стиле.

В итоге, перед нами предстал все тот же любимый, популярный и востребованный Tucson, дополненный современными системами. Теперь «кореец» стал еще более актуальным и совершенным.