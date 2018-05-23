В России на 15 тысяч рублей подорожали кроссоверы Hyundai Creta

Самый популярный кроссовер на российском авторынке в сегменте новых автомобилей — Hyundai Creta — стал дороже на 15 тысяч рублей. Такой информацией делится аналитическое агенство «Автостат», отмечая, что рост стоимости «Креты» в сравнении с предыдущим прайсом на эту модель оказался эквивалентен 1,2-1,6% от прежней цены. Подорожание затронуло все автомобили Creta, выпущенные в 2018 году, за исключением базовой комплектации Start.

В версии Active стоимость Creta с 1,6-литровым мотором на 123 лошадиные силы и «механикой» составляет 932 тысячи рублей. Цена следующей по иерархии комплектации — Comfort — равна минимум 1 миллиону 62 тысячам рублей, а «топовой» — от 1 миллиона 67 тысяч 900 рублей.

Напомним, что в предыдущий раз для кроссовера Hyundai Creta переписывался прайс в марте 2018 года. Тогда стоимость ряда версий этой модели была снижена.