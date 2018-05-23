В России подорожал самый популярный кроссовер

Компания Hyundai скорректировала цены на модель Creta.

Это второе подорожание Hyundai Creta за текущую весну. Так, в марте стоимость автомобиля выросла на 0,2-0,7% в зависимости от комплектации. В этот раз ценник увеличился на 15 тыс. рублей, что составляет 1,2 — 1,6% от прежней цены, отмечает агентство «Автостат».

Согласно новому прайс-листу, новая цена за комплектацию Active для Hyundai Creta с передним приводом, 123-сильным мотором объемом 1,6 литра и МКП составляет 932 900 рублей. Исполнение Comfort обойдется покупателям не менее чем в 1 062 900 рублей, а за автомобиль в топовой версии Travel — минимум 1 067 900 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первого квартала текущего года в стране было реализовано 21 697 кроссоверов этой модели. С таким показателем Creta остается лидером в сегменте SUV, а также занимает четвертую строчку в общем рейтинге бестселлеров российского рынка.