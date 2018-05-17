Lifan объяснил, почему ещё не продаёт минивэн в России

Китайский автопроизводитель всё ещё рассматривает вопрос о запуске продаж в рамках российского рынка своего автомобиля модели Xuanlang.

Впервые информация о том, что в скором времени в России станет доступен этот семиместный автомобиль появилась ещё два года назад. Тогда название машины не раскрывалось, но после презентации модели на домашнем рынке всё сразу стало понятно. Однако, никаких решений до настоящего времени производитель так и не принял, и вопрос продолжает оставаться на стадии рассмотрения.

Представитель производителя сообщил, что россияне не проявляют большого интереса к сегменту MPV и в настоящее время на рынке России представлено всего несколько моделей от разных брендов, которые не могут похвастаться большой результативностью продаж. Поэтому компания продолжает думать над этим вопросом и принципиально не отказывается от возможности расширить свой модельный ряд в Российской Федерации.