В компании Lifan пояснили, почему всё ещё не продают свой минивэн в РФ

Китайская марка всё ещё рассматривает возможность запуска продаж в РФ модели сегмента MPV.

Информация о том, что Lifan может привезти в нашу страну новый минивэн, появилась в 2016 году. Тогда название модели не раскрывалось. В 2017-м на китайский рынок вышел семиместный MPV Xuanlang («ксуанланг», экспортное название — M7) с дизайном в стиле Ford S-Max . В том же году стало известно, что в компании рассматривают возможность выхода на рынок РФ именно этой модели. Как рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун , окончательного решения пока нет.

«Вы, наверное, видели в Китае этот достаточно интересный автомобиль. Но, как мы уже говорили, на сегодняшний день сегмент MPV в стране (в России. — Ред.) не слишком популярен. Многие модели ушли с рынка, и сейчас сегмент представлен не более чем пятью автомобилями разных брендов, а объем их продаж весьма невелик. Так что мы хотя и не отказываемся принципиально от такой возможности, но пока еще думаем», — сообщил топ-менеджер.

В Китае Lifan Xuanlang представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.8 (133 л.с.) и 2.0 (141 л.с.), турбомотором 1.5 (141 л.с.). Все двигатели сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для двухлитрового мотора еще предусмотрен вариатор, а для турбированного двигателя — восьмиступенчатый «автомат». Привод — только передний. За неполный 2017 год (продажи модели стартовали весной) в Поднебесной было реализовано 27 932 автомобиля Xuanlang (S-Max в Китае не продают).

По материалам: www.kolesa.ru