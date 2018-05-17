В этом году Renault Kangoo исполняется десять лет (второму поколению), и к сегодняшнему дню машина устарела как морально, так и технически. К тому же, не так давно на рынок вышли новые конкуренты французского «каблучка» — Citroen Berlingo, Peugeot Rifter и Opel Combo, поэтому в январе 2019 года Renault собирается вывести на рынок новое поколение своего компактного фургона, сообщает источник.
Renault Kangoo третьего поколения построят на той же платформе, которую используют модели Scenic, Espace и др. — CMF/C-D. Автомобиль сохранит свои квадратные формы — это необходимо для удобной загрузки европаллет, а вот боковой сдвижной двери против хода машина, скорее всего, не будет. Дизайн нового Kangoo выполнят по мотивам концепта Renault Frendzy.
На фото Renault Frendzy
В линейку моторов Renault Kangoo 2019 войдут 1,3-литровый бензиновый агрегат мощностью 115-140 л.с., а также 1,5-литровый дизель с технологией уменьшения выбросов вредных веществ, выдающий 85-115 л.с. Оба двигателя будут тубрированными, а в качестве трансмиссии предложат механику с роботом EDC с двойным сцеплением. Также у фургона будет версия с «мягким гибридом».
Купить Renault Kangoo 2019 можно будет в стандартной и удлиненной версии, в 5— и 7-местном исполнении. Новинка дебютирует этой осенью на автосалоне в Париже.
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