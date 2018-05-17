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Honda запустила серийное производство Insight в Индиане
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Honda запустила серийное производство Insight в Индиане 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японская компания Honda после достаточно крупных финансовых инвестиций в размере 61,5 миллионов долларов начала выпуск полностью нового Insight.
Все модели Insight для североамериканского рынка будут построены на заводе в Гринсбурге в Индиане, в который было вложено около 32,5 миллионов долларов, причем еще 29 миллионов компания инвестировала в предприятие в Огайо, где производятся компоненты для транспортного средства.
«Новая Honda Insight иллюстрирует наши растущие инвестиции в производство электрифицированных автомобилей в Америке, и наши партнеры в Индиане с гордостью играют ключевую роль в этой инициативе», — заявил Исао Мацузаки, президент Honda Manufacturing of Indiana. «В качестве ведущего завода по производству Insight во всем мире мы стремимся обеспечить качество и надежность, которые ожидают наши клиенты».
Среди изменений, внесенных в завод в Индиане, присутствует расширение помещения, позволяющее разместить сборочный модуль автомобиля. Напоминаем, Honda Insight 2019 модельного года предложит современные системы безопасности в стандартной комплектации, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Модель прибудет в салоны в начале лета.
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