Honda запустила серийное производство Insight в Индиане

Японская компания Honda после достаточно крупных финансовых инвестиций в размере 61,5 миллионов долларов начала выпуск полностью нового Insight.

Все модели Insight для североамериканского рынка будут построены на заводе в Гринсбурге в Индиане, в который было вложено около 32,5 миллионов долларов, причем еще 29 миллионов компания инвестировала в предприятие в Огайо, где производятся компоненты для транспортного средства.

«Новая Honda Insight иллюстрирует наши растущие инвестиции в производство электрифицированных автомобилей в Америке, и наши партнеры в Индиане с гордостью играют ключевую роль в этой инициативе», — заявил Исао Мацузаки, президент Honda Manufacturing of Indiana. «В качестве ведущего завода по производству Insight во всем мире мы стремимся обеспечить качество и надежность, которые ожидают наши клиенты».