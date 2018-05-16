Какие машины В-класса предпочитают российские покупатели

Какие машины В-класса предпочитают российские покупатели Исследование «Автостат Инфо» показало, что в сегменте машин В-класса самым высоким спросом пользуются KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo

По результатам продаж за первый квартал 2018 года KIA Rio лидирует в этом сегменте с 2,4-процентным приростом продаж (всего продано 21 258 машин, а годом ранее — 20 757 ед.). Второе место в сегменте у Hyundai Solaris, который разошелся на рынке РФ в количестве 11 343 шт., что оказалось на 24,4% ниже прошлогоднего уровня продаж — 14 996 шт. Третье место у седана Volkswagen Polo — 9940 машин, реализованных за январь-март 2018 года, что на 15,6% больше, чем годом ранее — 8596 авто.

Skoda Rapid , а также Renault Sandero вошли в ТОП-5 самых популярных моделей B-сегмента за первый квартал 2018 года. Россияне купили за это время 6182 новых «Рапида» , продажи модели выросли на 13,3% к прошлогоднему результату (5458 шт.). На 5,4% за тот же период выросли продажи модели «Сандеро»: было продано 5968 таких машин, а годом ранее — 5662 шт.

За период первых трех месяцев 2018 года россияне приобрели 65 716 легковых машин B-класса, а годом ранее — 66 618 авто. Продажи в сегменте сократились на 1,35%, а он сам занял долю в 20,5% во всем объеме авторынка РФ в отчетные январь-март 2018-го.