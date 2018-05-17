«Шелл» разработает новое моторное масло для Geely.

Один из крупнейших автопроизводителей Китая работает с англо-голландским концерном уже более 10 лет — Geely заключили стратегическое соглашение с «Шелл» на поставку смазочных материалов еще в 2006 году. Российские представительства этих компаний начали работу в 2013 году, когда между ООО «Джили Моторс» и ООО «Шелл Нефть» был подписан протокол о намерениях.

В честь этого сотрудничества, а также в рамках вывода на российский и европейский рынки нового кроссовера Geely Atlas , компании решили устроить грандиозный автопробег из Сиань в Лондон по маршруту «Шелкового пути». Автомобилям, в двигателях которых трудится моторное масло Shell Helix Ultra, предстоит преодолеть около 18 тысяч километров.

Всего за 10 дней колонна из новеньких Geely Atlas, сопровождаемая внушительной группой неравнодушных китайских граждан на кемперах, добралась до Москвы. В столице России была сделана первая длительная остановка, где представители китайских СМИ смогли поближе познакомиться с родиной Петра I и Федора Достоевского , а также поделиться своими впечатлениями от этого грандиозного путешествия, организованного Geely и «Шелл».

Представители Geely отметили, что техническое сотрудничество с одним из мировых лидеров в области производства смазочных материалов помогает компании в достижении новых высот в производстве автомобилей. Подтверждением этого безусловно служит модель Geely Atlas. Новый китайский кроссовер, сборка которого налажена на заводе Geely в Белоруссии, не уступает и во многом даже уже превосходит своих корейских и европейских конкурентов.

Генеральный директор ООО «Шелл нефть» Сергей Стародубцев . Что касается «Шелл», то для англо-голландского концерна сотрудничество с Geely расширяет рынки сбыта своей продукции в России и Китае. «Смазочные материалы Shell, произведенные на заводе в Тверской области, заливаются в автомобили Geely уже на конвейере в Белоруссии», — поясняет генеральный директор ООО «Шелл нефть» Сергей Стародубцев.

Надо отметить, что у «Шелл» в России есть собственный завод в Торжке, строительство которого «в чистом поле» завершилось в 2012 году. Это одно из самых современных производств концерна во всем мире, и качество продукции ничем не отличается от качества продукции «Шелл», выпускаемой на китайских или любых других заводах «Шелл».

«Специально для Geely мы сейчас разрабатываем и начнем производить новое синтетическое моторное масло 5W30, созданное из природного газа по технологии Shell PurePlus. Данное масло отличается практически полным отсутствием вредных примесей, свойственных моторным маслам, полученных из сырой нефти», — отмечает Сергей Стародубцев.