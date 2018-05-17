HYUNDAI разрабатывает спорт-кроссовер KONA N SUV

Корейские автопроизводители ведут работы по созданию спортивной модификации кроссовера Hyundai Kona N SUV. В частности, сейчас разработчики находятся на стадии выпуска прототипа.

По силовой части, ввиду того, что машина вероятнее всего будет переднеприводной, автоновинка скорее всего получит силовой агрегат как у Hyundai i30 N.

Следовательно под капотом автоновинки может оказаться двухлитровый турбомотор на 250 л.с. Корейские автомобилестроители пока что не раскрывают всех деталей касательно технического оснащения нового Hyundai Kona N SUV.

Неизвестна пока что и ориентировочная стоимость спорт-кроссовера. Однако со слов представителей популярного корейского автобренда, машина еще до выпуска имеет широкий круг почитателей.

Об этом громче любых слов говорят обычные цифры: на обсуждаемую автомодель уже оформлено более 1400 предзаказов.

Пока что не ясно, что так впечатлило тех автолюбителей, что не зная конкретных технических данных, они уже готовы стать владельцем этой машины.