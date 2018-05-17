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HYUNDAI разрабатывает спорт-кроссовер KONA N SUV
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HYUNDAI разрабатывает спорт-кроссовер KONA N SUV 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Корейские автопроизводители ведут работы по созданию спортивной модификации кроссовера Hyundai Kona N SUV. В частности, сейчас разработчики находятся на стадии выпуска прототипа.
По силовой части, ввиду того, что машина вероятнее всего будет переднеприводной, автоновинка скорее всего получит силовой агрегат как у Hyundai i30 N.
Следовательно под капотом автоновинки может оказаться двухлитровый турбомотор на 250 л.с. Корейские автомобилестроители пока что не раскрывают всех деталей касательно технического оснащения нового Hyundai Kona N SUV.
Неизвестна пока что и ориентировочная стоимость спорт-кроссовера. Однако со слов представителей популярного корейского автобренда, машина еще до выпуска имеет широкий круг почитателей.
Об этом громче любых слов говорят обычные цифры: на обсуждаемую автомодель уже оформлено более 1400 предзаказов.
Пока что не ясно, что так впечатлило тех автолюбителей, что не зная конкретных технических данных, они уже готовы стать владельцем этой машины.
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