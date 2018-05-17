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В апреле европейский авторынок показал рост
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В апреле европейский авторынок показал рост 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Согласно отчета ассоциации АСЕА, авторынок Европы по итогам апреля месяца вырос до 1348659 проданных машин (+9,6%).
Это хороший показатель, после мартовского обвала. Тогда по различным оценкам сыграло множество факторов. В том числе называют рекордно высокую базу прошлого года.
Согласно информации за четыре месяца текущего года, европейский авторынок реализовал 5631331 автомобиль, прибавив к прошлогодним результатам 2,6%.
Согласно статистики от автоэкспертов, в этом году наиболее удачливыми на европейском авторынке называют автобренды: Volkswagen — 163147 реализованных машин (+18,6%).
На втором месте расположилась автокомпания Renault с показателем 96020 автомобилей (+4,2%). В третьей строчке идет автобренд Ford. Его показатель 88069 машин (+14%). Замыкают пятерку Peugeot (87160 экз. +15,3%) и Opel (72671 экз.).
К сожалению, российские автомодели пока что не фигурируют в первой пятерке популярных автомоделей Европы.
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