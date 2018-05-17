В апреле европейский авторынок показал рост

Согласно отчета ассоциации АСЕА, авторынок Европы по итогам апреля месяца вырос до 1348659 проданных машин (+9,6%).

Это хороший показатель, после мартовского обвала. Тогда по различным оценкам сыграло множество факторов. В том числе называют рекордно высокую базу прошлого года.

Согласно информации за четыре месяца текущего года, европейский авторынок реализовал 5631331 автомобиль, прибавив к прошлогодним результатам 2,6%.

Согласно статистики от автоэкспертов, в этом году наиболее удачливыми на европейском авторынке называют автобренды: Volkswagen — 163147 реализованных машин (+18,6%).

На втором месте расположилась автокомпания Renault с показателем 96020 автомобилей (+4,2%). В третьей строчке идет автобренд Ford . Его показатель 88069 машин (+14%). Замыкают пятерку Peugeot (87160 экз. +15,3%) и Opel (72671 экз.).

К сожалению, российские автомодели пока что не фигурируют в первой пятерке популярных автомоделей Европы.