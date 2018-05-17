Mercedes-AMG представляет новый GT S Roadster

Немецкий производитель показал третью модель Mercedes-AMG GT с открытым верхом, доступную в некоторых европейских странах. Начальная стоимость GT S Roadster стартует от 172 006 долларов США.

За предъявленную стоимость клиенты получают целый ряд оборудования, входящего в стандартную комплектацию. Среди него 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние колесные диски, а также подвеску AMG Ride Control с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала. Спойлер крышки багажника тоже является стандартным вместе с мультимедийной системой Comand Online и обивкой из кожи Наппа.

Опциональный пакет Driving Assistance предлагает систему поддержания безопасной дистанции, систему удержания в полосе и мониторинг слепых зон за дополнительный 2 301 долларов. В это же время пакет AMG Dynamic Plus, доступный за 2 436 долларов, предоставляет специально настроенную подвеску, двигатель и коробку передач. Последнее дополнение — модернизированная тормозная система за 8 137 долларов.

Под капотом нового Mercedes-AMG GT S Roadster располагается 4,0-литровый двигатель V8, производящий 522 лошадиные силы и 670 Нм крутящего момента. Агрегат работает с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Разгон от 0 до первой сотни достигается за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 309 километров в час.