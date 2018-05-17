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Беспилотник BMW iNEXT: первое изображение
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Беспилотник BMW iNEXT: первое изображение 

Motor.ru 35 минут назад
Фото: Motor.ru
На ежегодном собрании акционеров председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер представил начальный дизайн-проект модели iNEXT. Старт производства электромобиля на заводе марке в Дингольфинге запланирован на 2021 год.
По словам Крюгера, в iNEXT объединятся все ключевые технологии будущего: модель будет исключительно электрической, постоянно подключенной к Сети и с возможностью автономного управления.
Больше никакой информации о новинке не сообщается. Известно лишь, что она станет второй моделью в линейке электрифицированных транспортных средств пятого поколения. Первой будет электрическая модификация кроссовера X3.
Ранее немецкий производитель представил стратегический план развития, согласно которому к 2025 году намерен выпустить 25 новых моделей — в том числе двенадцать машин с полностью электрическими силовыми установками.
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