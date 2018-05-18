Флагманский электромобиль BMW: первое изображение

Данный эскиз дает первое представление о том, как может выглядеть новый флагманский электромобиль BMW под названием iNext. Однако на тизере показана не серийная модель, а концепт Vision Vehicle, передает Motor1. Пока, судя по первому изображение, можно лишь сказать, что новый флагман будет кроссовером, вероятно, примерно такого же размера, как и X5.

Глава BMW Харальд Крюгер отметил, что iNext соединит в себе все передовые технологические решения компании. Концепт-кар Vehicle Vision, по словам Крюгера, будет полноценно представлен до конца текущего года. А серийная модель iNext ожидается в 2021 году и будет производиться на заводе компании в Дингольфинге, Германия.

Недавно, в рамках Пекинского автосалона, BMW презентовала свой первый электрокроссовер — концепт iX3. Он получил, в частности, силовую установку мощностью 272 лошадиные силы и запас хода до 400 километров.