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Мировые продажи Skoda выросли на 10 процентов
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Мировые продажи Skoda выросли на 10 процентов 

«Автостат Инфо» 39 минут назад
Мировые продажи Skoda выросли на 10 процентов За апрель этого года марка Skoda продала на мировом авторынке 107 100 своих машин, увеличив продажи прошлого года на 10,1%. Впервые чешская марка сумела преодолеть 100-тысячную отметку в продажах.
Наиболее заметный прирост продаж машин Skoda был отмечен в Китае, где шведский бренд реализовал в апреле на 34% автомобилей больше, чем годом ранее. В России, как ранее сообщал «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ, дилеры Skoda реализовали 6331 автомобиль, увеличив продажи на 18% в сравнении с прошлогодним показателем реализации (5374 авто). За первые четыре месяца текущего года на авторынке РФ было продано 23 222 новых «Шкоды», а годом ранее — 18 060 авто (прирост на 29%).
Сообщается, что в апреле лидерство среди моделей Skoda в России удержал лифтбэк Skoda Rapid — 2926 авто, а второе место заняла Skoda Octavia (2241 ед.). Объем продаж этих моделей в РФ за период первых четырех месяцев этого года составил соответственно 10 949 и 7620 ед. авто.
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