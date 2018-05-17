Мировые продажи Skoda выросли на 10 процентов За апрель этого года марка Skoda продала на мировом авторынке 107 100 своих машин, увеличив продажи прошлого года на 10,1%. Впервые чешская марка сумела преодолеть 100-тысячную отметку в продажах.
Наиболее заметный прирост продаж машин Skoda был отмечен в Китае, где шведский бренд реализовал в апреле на 34% автомобилей больше, чем годом ранее. В России, как ранее сообщал «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ, дилеры Skoda реализовали 6331 автомобиль, увеличив продажи на 18% в сравнении с прошлогодним показателем реализации (5374 авто). За первые четыре месяца текущего года на авторынке РФ было продано 23 222 новых «Шкоды», а годом ранее — 18 060 авто (прирост на 29%).
Сообщается, что в апреле лидерство среди моделей Skoda в России удержал лифтбэк Skoda Rapid — 2926 авто, а второе место заняла Skoda Octavia (2241 ед.). Объем продаж этих моделей в РФ за период первых четырех месяцев этого года составил соответственно 10 949 и 7620 ед. авто.