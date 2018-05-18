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Intel потеснит Nvidia и AMD на рынке «мозгов» для беспилотных авто
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Intel потеснит Nvidia и AMD на рынке «мозгов» для беспилотных авто 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Дочка» Intel Mobileye, разрабатывающая компоненты и технологии для автомобильной безопасности и самоуправляемых автомобилей, договорилась о поставках своих систем некоему крупного автопроизводителю из Европы. Технологии Mobileye будут установлены в 8 миллионах «умных» машин.
В Intel подтвердили факт сотрудничества, но имя партнера назвать отказались. Соглашение вступит в силу в 2021 году, когда Intel запустить новейший процессор EyeQ5, разработанный для полностью автономных транспортных средств. Другие, в том числе финансовые условия сделки не раскрываются.
Mobileye сотрудничает с разными концернами, включая General Motors, Nissan, Audi, BMW, Honda и Fiat Chrysler. Новое соглашение позволит подразделению Intel на равных соперничать с AMD и Nvidia, считающейся лидером на рынке «железа» для робомашин.
Кроме того, на этой неделе Mobileye начала испытывать технологии для беспилотных авто в Иерусалиме. Глава Mobileye Амнон Шашуа назвал столицу Израиля самой подходящей площадкой для тестирования «умных» машин, поскольку жители города славятся агрессивными манерами вождения.
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В частности, там Mobileye хочет испытать отказоустойчивость «мозгов» — чтобы в случае отказа одной из систем её функции могли быть легко подхвачены другой. Конечная цель компании — прийти к тому, чтобы робомашины были «в тысячу раз надежнее» человека-водителя.
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