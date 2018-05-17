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Неизвестный производитель выпустит 8 млн беспилотников
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Неизвестный производитель выпустит 8 млн беспилотников 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания MobilEye, базирующаяся в Иерусалиме и принадлежащая IT-корпорации Intel, объявила о подписании контракта на поставку оборудования для 8 миллионов автомобилей с функциями беспилотного управления с одним из крупнейших европейских автопроизводителей. Об этом сообщает Reuters.
Израильская компания не раскрывает детали сделки, однако можно отметить, что автопроизводители стараются опередить конкурентов в борьбе за право представить первый полностью беспилотный автомобиль.
На данном этапе развития технологий основная борьба развернулась вокруг функций автономного управления машиной на шоссе и экстренного автоматического торможения. Эти функции все чаще встречаются на новых моделях автомобилей и постепенно становятся все доступнее.
Контракт вступит в силу в 2021 году, когда Intel представит новый процессор EyeQ5, который придет на смену EyeQ4, который в ближайшие недели станет доступен для разработчиков. Чип EyeQ5 будет отличать поддержка полностью беспилотного режима, благодаря повышенной производительности. Об этом рассказал вице-президент MobilEye по передовым разработкам Эрез Даган.
Intel и MobilEye конкурируют с другими крупным производителями оборудования, выпускающими системы и процессоры для машинного зрения и беспилотных систем. Среди них выделяется Nvidia, более известная в качестве производителя видеокарт.
При этом многие производители сотрудничают одновременно с двумя компаниями. Среди партнеров MobilEye можно выделить сразу несколько крупных производителей: Nissan, Audi, BMW, Honda, Fiat Chrysler. Уже в следующем году многие получат возможность интегрировать в свои автомобили системы с третьим уровнем автономности.
В то же время израильская IT-фирма тестирует беспилотники четвертого уровня. Их называют роботакси и они уже способны самостоятельно передвигаться по улицам и трассам Иерусалима, а не только на закрытых полигонах. Но, разумеется, под присмотром живых водителей. Серийное производство таких моделей планируется начать в 2021 году. Читайте статью на QutoЧитайте также:BMW представит самый прогрессивный электрокарВнешность обновлённого Kia Sportage полностью рассекреченаРаботу инновационной подвески ClearMotion показали на видео
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