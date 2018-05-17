Неизвестный производитель выпустит 8 млн беспилотников

Компания MobilEye, базирующаяся в Иерусалиме и принадлежащая IT-корпорации Intel, объявила о подписании контракта на поставку оборудования для 8 миллионов автомобилей с функциями беспилотного управления с одним из крупнейших европейских автопроизводителей. Об этом сообщает Reuters.

Израильская компания не раскрывает детали сделки, однако можно отметить, что автопроизводители стараются опередить конкурентов в борьбе за право представить первый полностью беспилотный автомобиль.

На данном этапе развития технологий основная борьба развернулась вокруг функций автономного управления машиной на шоссе и экстренного автоматического торможения. Эти функции все чаще встречаются на новых моделях автомобилей и постепенно становятся все доступнее.

Контракт вступит в силу в 2021 году, когда Intel представит новый процессор EyeQ5, который придет на смену EyeQ4, который в ближайшие недели станет доступен для разработчиков. Чип EyeQ5 будет отличать поддержка полностью беспилотного режима, благодаря повышенной производительности. Об этом рассказал вице-президент MobilEye по передовым разработкам Эрез Даган.

Intel и MobilEye конкурируют с другими крупным производителями оборудования, выпускающими системы и процессоры для машинного зрения и беспилотных систем. Среди них выделяется Nvidia, более известная в качестве производителя видеокарт.

Audi, BMW, Honda, Fiat При этом многие производители сотрудничают одновременно с двумя компаниями. Среди партнеров MobilEye можно выделить сразу несколько крупных производителей: Nissan Chrysler . Уже в следующем году многие получат возможность интегрировать в свои автомобили системы с третьим уровнем автономности.