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BMW представила полицейский MINI John Cooper Works и джип X3 для пожарников
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BMW представила полицейский MINI John Cooper Works и джип X3 для пожарников 

360tv.ru 1 час назад
В Германии на автовыставке RETTMobil BMW презентовала внедорожник для пожарников X3. В свою очередь модификация Mini John Cooper Works для полицейских не осталась без внимания автолюбителей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на CarRU.
В комплектации пожарного BMW X3 двухлитровый двигатель мощностью в 190 «лошадок» и мигалка на задней двери.
Mini John Cooper Works используют в работе полицейские Германии.
12 мая корейский автопроизводитель Hyundai презентовал обновленный хэтчбек HB‐20, который специально выпускают для бразильского авторынка.
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