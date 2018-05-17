BMW представила полицейский MINI John Cooper Works и джип X3 для пожарников 

В Германии на автовыставке RETTMobil BMW презентовала внедорожник для пожарников X3. В свою очередь модификация Mini John Cooper Works для полицейских не осталась без внимания автолюбителей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на CarRU.
В комплектации пожарного BMW X3 двухлитровый двигатель мощностью в 190 «лошадок» и мигалка на задней двери.
Mini John Cooper Works используют в работе полицейские Германии.
12 мая корейский автопроизводитель Hyundai презентовал обновленный хэтчбек HB‐20, который специально выпускают для бразильского авторынка.