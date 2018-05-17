Электрический Audi E-Tron замечен на Нюрбургринге

В настоящее время Audi E-Tron проходит испытания на трассе Нюрбургринг. Напоминаем, предварительный вариант автомобиля был представлен в рамках Женевского автосалона и продемонстрировал важный для компании шаг.

Дизайн E-Tron остался неизменным. Присутствует та же аэродинамическая решетка, окруженная отличительными фарами и треугольными воздухозаборниками. По заявлениям Audi, автомобиль будет оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 95 кВтч, который позволяет проезжать до 400 километров (248 миль) без дополнительной подзарядки (по циклу WLTP).

Для полной зарядки батареи требуется около 8,5 часов (от устройства на 11 кВт). При этом для владельцев, которым необходимо пополнить заряд модели в ограниченные сроки, предоставляется дополнительная «подключаемая система зарядки», увеличивающая мощность зарядного устройства на 11 кВт (в результате получается 22 кВт). Также электрический Audi E-Tron сможет работать с быстрозаряжающимися станциями (до 150 кВт), с помощью которых заряд будет полностью восстанавливаться менее чем за 30 минут.

Что касается оснащения, Audi не предоставляет официальных данных. Напоминаем, концептуальная модель умещала три электродвигателя с совокупной отдачей до 429 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Таких показателей было достаточно чтобы разгоняться 0-100 км/ч за 4,6 секунды и достигнуть максимально 210 километров в час. Официальная премьера Audi E-Tron состоится 30 августа, после чего до конца года автомобиль выйдет на европейский рынок.