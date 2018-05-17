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Европейцы разлюбили «Лады»
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Европейцы разлюбили «Лады» 

Авторамблер 51 минуту назад
Фото: Авторамблер
По итогам апреля в европейских странах было реализовано 418 экземпляров Lada, что на 1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Напомним, в марте продажи сократились на 8%.
Несмотря на снижающийся спрос, в первом квартале текущего года европейские дилеры продали почти 1,7 тыс. новых российских автомобилей, что на 10,6% превосходит результат годичной давности, говорится в отчете ACEA.
Как сообщал «Авторамблер», модельный ряд бренда в Европе, в который входят Kalina, Granta, 4x4 и Vesta в кузове седан, недавно пополнился универсалами Lada Vesta. Цены на новинку начинаются от 11 990 евро (около 909 тыс. рублей).
Напомним, АвтоВАЗ экспортирует автомобили в 30 стран мира. По итогам первого квартала 2018 года, производитель направил за границу 7 861 машину, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба ПАО «АвтоВАЗ»
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