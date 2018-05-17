Европейцы разлюбили «Лады»

По итогам апреля в европейских странах было реализовано 418 экземпляров Lada , что на 1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Напомним, в марте продажи сократились на 8%.

Несмотря на снижающийся спрос, в первом квартале текущего года европейские дилеры продали почти 1,7 тыс. новых российских автомобилей, что на 10,6% превосходит результат годичной давности, говорится в отчете ACEA.

Как сообщал «Авторамблер», модельный ряд бренда в Европе, в который входят Kalina, Granta, 4x4 и Vesta в кузове седан, недавно пополнился универсалами Lada Vesta . Цены на новинку начинаются от 11 990 евро (около 909 тыс. рублей).