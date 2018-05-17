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Mercedes‐Benz продолжит выпуск Gelandewagen W461
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Mercedes‐Benz продолжит выпуск Gelandewagen W461 

360tv.ru 52 минуты назад
Немецкая компания Mercedes-Benz планирует и дальше выпускать модель G-Class W461. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на руководителя по маркетингу Яна Хэдли Джеймса.
Автомобиль повышенной проходимости, о котором идет речь, будут по-прежнему собирать на австрийском заводе компании. При этом «старый» Gelandewagen продолжит выходит на рынок параллельно с новым поколением внедорожника.
Машина предназначена для тех рынков, где действует экологический стандарт Euro 5. Кроме того, культовая модель G-Class все еще пользуется спросом благодаря своим уникальным возможностям.
У Mercedes-Benz G-Class W461 2,8-литровый двигатель на пять цилиндров, мощностью 120 лошадиных сил.
В конце апреля стало известно, что в Москве продадут внедорожник Mercedes‐Maybach G650 Landaulet, который был выпущен в количестве 99 экземпляров. Его цена составит 84 миллиона рублей.
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