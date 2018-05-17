Mercedes‐Benz продолжит выпуск Gelandewagen W461

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует и дальше выпускать модель G-Class W461. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на руководителя по маркетингу Яна Хэдли Джеймса.

Автомобиль повышенной проходимости, о котором идет речь, будут по-прежнему собирать на австрийском заводе компании. При этом «старый» Gelandewagen продолжит выходит на рынок параллельно с новым поколением внедорожника.

Машина предназначена для тех рынков, где действует экологический стандарт Euro 5. Кроме того, культовая модель G-Class все еще пользуется спросом благодаря своим уникальным возможностям.

У Mercedes-Benz G-Class W461 2,8-литровый двигатель на пять цилиндров, мощностью 120 лошадиных сил.

В конце апреля стало известно, что в Москве продадут внедорожник Mercedes‐Maybach G650 Landaulet, который был выпущен в количестве 99 экземпляров. Его цена составит 84 миллиона рублей.