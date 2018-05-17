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В Гамбурге запретят движение автомобилей с дизельными двигателями
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В Гамбурге запретят движение автомобилей с дизельными двигателями 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Власти Гамбурга приняли решение запретить с конца мая движение автомашин с дизельными двигателями на особо загрязненных выхлопными газами трассах. В этой связи в отдельных частях города монтируются запретные знаки, сообщает информационный портал еженедельника Die Zeit.
"К запрету проезда транспорта с дизельными двигателями мы намерены перейти уже в текущем месяце. В соответствии с процедурой, ждем по этому поводу решение федерального административного суда", — заявил представитель городского департамента по защите окружающей среды.
Ранее на запрос городов Штутгарт и Дюссельдорф о запрете дизельных двигателей федеральный административный суд ответил, что «это возможно в качестве крайней меры для очистки воздуха». Кроме того, принятые меры не должны создавать неудобства для горожан. Гамбург станет первым немецким городом, который практически подойдет к решению проблемы.
Для начала администрация Гамбурга планирует закрыть отрезок Макс-Брауер Аллее для грузовиков и легковых автомобилей, а также Штреземанштрассе для проезда старых грузовых автомашин. Дорожная полиция будет следить за исполнением распоряжения городского начальства.
Напомним, в Германии продолжается расследование скандала с манипулированием ведущими производителями автомобилей данных о вредных выбросах дизельных двигателей. В этой связи канцлер Ангела Меркель скептически высказалась о возможности замены датчиков выхлопных газов в старых дизельных автомашинах. Вместо этого она предложила бизнесу инвестировать в передовые технологии экологически чистого транспорта.
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