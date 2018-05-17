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Tesla Model X тянет 130-тонный самолет
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Tesla Model X тянет 130-тонный самолет 

Авторамблер 12 минут назад
Фото: Авторамблер
Электрокар протащил за собой 300 метров по полю аэродрома гигантский Boeing Dreamliner весом более чем в 130 тонн.
Эта акция удалась благодаря сотрудничеству Tesla и авиакомпании Qantas — самого крупного воздушного перевозчика Австралии. И если выгода для Tesla понятна — они вновь показали удивительные возможности своих машин и займут строку в книге рекордов, — то Qantas прорекламировали свой новый маршрут: Dreamliner отныне будет летать из Австралии в Лондон.
Напомним, что Tesla Model X P100D это внедорожник, представленный в серийной версии в 2016 году. Он является самым быстрым серийным кроссовером на электрической тяге в мире, способным разогнаться до сотни всего за 3,1 секунды. При этом мощность двигателя составляет 762 лошадиные силы.
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