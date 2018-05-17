BMW призналась в установке на авто программ, занижающих показатели выбросов

"Несколько лет назад к нам закралась ошибка", — приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung cлова Крюгера. Он отметил, что 11,7 тысячи транспортных средств BMW ошибочно были оснащены неподходящим ПО.

В марте Федеральное автотранспортное ведомство приняло решение отозвать автомобили из-за недопустимого встроенного оборудования.

При этом Райтхофер отметил, что речь идет о «ремесленной, человеческой ошибке», которая привела к тому, что показатели отработанных газов во время тестов оказались ниже, чем во время езды по улицам. «Это не имеет ничего общего с преднамеренной манипуляцией газораспределением и системой очистки отработанных газов», — заявил Крюгер.

Сейчас BMW ожидает разрешения властей на установку исправленного ПО, добавил он.

Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях.