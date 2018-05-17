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BMW призналась в установке на авто программ, занижающих показатели выбросов
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BMW призналась в установке на авто программ, занижающих показатели выбросов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Почти на 12 тысяч автомобилей BMW было установлено недопустимое программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов, признались на общем собрании акционеров компании председатель правления BMW Харальд Крюгер и глава наблюдательного совета Норберт Райтхофер.
"Несколько лет назад к нам закралась ошибка", — приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung cлова Крюгера. Он отметил, что 11,7 тысячи транспортных средств BMW ошибочно были оснащены неподходящим ПО.
В марте Федеральное автотранспортное ведомство приняло решение отозвать автомобили из-за недопустимого встроенного оборудования.
При этом Райтхофер отметил, что речь идет о «ремесленной, человеческой ошибке», которая привела к тому, что показатели отработанных газов во время тестов оказались ниже, чем во время езды по улицам. «Это не имеет ничего общего с преднамеренной манипуляцией газораспределением и системой очистки отработанных газов», — заявил Крюгер.
Сейчас BMW ожидает разрешения властей на установку исправленного ПО, добавил он.
Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях.
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