Ещё
Редкий спорткар BMW M1 выставили на продажу за 900 тысяч долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкий спорткар BMW M1 выставили на продажу за 900 тысяч долларов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На сайте MotorGT появилось объявление о продаже спорткара BMW M1 образца 1981 года. Это один из 453 экземпляров модели, который никогда не восстанавливался или реставрировался, а только проходил необходимое техническое обслуживание. Цена — 875 тысяч долларов (54,2 миллиона рублей).
Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 12 875 километров. У спорткара сохранились оригинальные кузовные панели, краска, двигатель и трансмиссия. BMW M1 хранился в закрытом помещении и недавно был полностью отполирован.
В описании указано, что салон машины находится в очень хорошем состоянии, работает вся электроника, в том числе радиоприемник.
Дополнительно к машине прилагается инструкция по ремонту, руководство по эксплуатации, набор инструментов и сумок.
[Лучшие «гран-туризмо» от BMW] (https://motor.ru/selector/bestgtotbmw.htm)
BMW M1 оснащен 3,5-литровой рядной «шестеркой», которая выдает 277 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 километров в час у спорткара занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 262 километра в час.
Ранее на продажу выставлялся другой M1 — M1 AHG Studie. Это один из десяти экземпляров машины с широким аэродинамическим обвесом и единственный с уникальным дизайном кузова, выполненным в стилистике гоночных машин серии Procar BMW М1.
Motor.ru: последние новости
Зачем производят Land Cruiser 70? Кроссовер Kia Sportage получит дизель с «мягким гибридом» Раскрыт дизайн обновленного кроссовера Renault Kadjar
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту591
Крымский мост «открыл» кот52
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто36
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен168
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту159
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение