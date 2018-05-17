Какие марки подняли цены на автомобили за последний месяц?

В первых числах апреля доллар стоил 57 рублей, а уже к середине месяца его цена взлетела до 64 рублей. С тех пор курс рубля немного укрепился, но в любом случае иностранные комплектующие для российских автозаводов теперь обходятся заметно дороже. Вслед за этим выросли и цены на новые автомобили… Итак, какие же массовые марки увеличили стоимость своих машин с середины апреля?

Первого мая выросли цены на автомобили " Лада ". Модели «Веста», XRAY и «Ларгус Кросс» подорожали на 15 тысяч рублей, а остальные машины марки прибавили по 10 тысяч рублей.

В последних числах апреля российское представительство марки Hyundai переписало прайс-листы трёх популярных моделей. Седан Solaris подорожал на 3–13 тысяч рублей в зависимости от комплектации, кроссовер Creta стал стоить на 3 тысячи рублей больше, а седан Elantra прибавил 10–25 тысяч рублей. Остальные модели марки пока продаются по старым ценам, установленным в январе.

Выборочно подорожали и автомобили Kia . К ценникам всех версий моделей Picanto, Ceed, Soul и Sportage прибавили ровно по 10 тысяч рублей.

Несколько дней назад выросла стоимость автомобилей Skoda. Самая доступная машина марки, лифтбек Skoda Rapid , подорожала на 7–18 тысяч рублей, цены на «Октавию» поднялись на 15–36 тысяч рублей. Стал стоить больше и флагманский седан Superb, а кроссоверы Kodiaq и Yeti продаются по прежним ценам.

С размахом подошла к пересмотру прайс-листов компания Renault, поднявшая цены на все модели. Самое скромное подорожание на 25 тысяч рублей — у седана Logan и хэтчбека Sandero, а самая ощутимая прибавка к цене в размере 80 тысяч рублей случилась с кроссовером Koleos.

Покупка автомобилей Toyota теперь потребует сильнее ударить по карману клиента. Машины японской марки стали стоить на 21–78 тысяч рублей дороже в зависимости от модели и комплектации, но седан Camry и пикап Hilux предлагаются по прежним ценам.