Какие марки подняли цены на автомобили за последний месяц? 

В первых числах апреля доллар стоил 57 рублей, а уже к середине месяца его цена взлетела до 64 рублей. С тех пор курс рубля немного укрепился, но в любом случае иностранные комплектующие для российских автозаводов теперь обходятся заметно дороже. Вслед за этим выросли и цены на новые автомобили… Итак, какие же массовые марки увеличили стоимость своих машин с середины апреля?
Первого мая выросли цены на автомобили "Лада". Модели «Веста», XRAY и «Ларгус Кросс» подорожали на 15 тысяч рублей, а остальные машины марки прибавили по 10 тысяч рублей.
В последних числах апреля российское представительство марки Hyundai переписало прайс-листы трёх популярных моделей. Седан Solaris подорожал на 3–13 тысяч рублей в зависимости от комплектации, кроссовер Creta стал стоить на 3 тысячи рублей больше, а седан Elantra прибавил 10–25 тысяч рублей. Остальные модели марки пока продаются по старым ценам, установленным в январе.
Выборочно подорожали и автомобили Kia. К ценникам всех версий моделей Picanto, Ceed, Soul и Sportage прибавили ровно по 10 тысяч рублей.
Несколько дней назад выросла стоимость автомобилей Skoda. Самая доступная машина марки, лифтбек Skoda Rapid, подорожала на 7–18 тысяч рублей, цены на «Октавию» поднялись на 15–36 тысяч рублей. Стал стоить больше и флагманский седан Superb, а кроссоверы Kodiaq и Yeti продаются по прежним ценам.
С размахом подошла к пересмотру прайс-листов компания Renault, поднявшая цены на все модели. Самое скромное подорожание на 25 тысяч рублей — у седана Logan и хэтчбека Sandero, а самая ощутимая прибавка к цене в размере 80 тысяч рублей случилась с кроссовером Koleos.
Покупка автомобилей Toyota теперь потребует сильнее ударить по карману клиента. Машины японской марки стали стоить на 21–78 тысяч рублей дороже в зависимости от модели и комплектации, но седан Camry и пикап Hilux предлагаются по прежним ценам.
Стоимость всех моделей марки Ford, кроме кроссовера Explorer, увеличилась на 18–35 тысяч рублей. Базовый седан Ford Focus теперь обойдётся покупателям как минимум в миллион рублей.