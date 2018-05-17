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Видео: За сколько новый BMW M5 разгоняется до 300 км/ч
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Видео: За сколько новый BMW M5 разгоняется до 300 км/ч 

Quto.ru 37 минут назад
Фото: Quto.ru
BMW M5 последнего поколения по своей производительности и динамическим характеристикам больше напоминает суперкары не столь отдаленного прошлого. Под капотом установлен 4,4-литровый V8 с наддувом, развивающий 600 л. с. и 750 Нм.
Полноприводный супер-седан выгнали на сиротливую трассу, где он смог размять все свои рычаги. До 100 км/ч 600-сильный баварский монстр прыгнул за 3,2 с вместо заявленных 3,4 с. Всего 10,4 с ему понадобилось, чтобы добраться до 200 км/ч.
Отметку в 300 км/ч супер-седан преодолел за 32,5 с. Водитель и дальше жал на педаль газа, пока не уперся в ограничитель, сработавший на 308 км/ч. Интересно, на что способен этот бизнес-суперкар без ограничителя.
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