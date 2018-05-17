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Актер Идрис Эльба снял мини-фильм про «автомобили с душой»
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Актер Идрис Эльба снял мини-фильм про «автомобили с душой» 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Британский актер и известный автоэнтузиаст Идрис Эльба представил ролик, который пытается ответить на вопрос: есть ли у машин душа? Видео стало частью проекта Grand Basel, ставящего своей целью продвижение автомобилей как «культурного наследия». Одноименная выставка пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года.
Фильм снят на территории одной из «индустриальных» достопримечательностей Турина — бывшей автомобильной фабрики Линготто. Ее особенностью является испытательный трек, расположенный на крыше, который было решено сохранить после реконструкции.
В ролике можно увидеть одни из самых красивых автомобилей в мире: Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato образца 1931 и суперкар Zagato Mostro, представленный в 2015 году.
Автомобиль построен к 100-летнему юбилею Maserati и оснащен 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. «Чудовище» укомплектовано шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на задней оси.
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