Актер Идрис Эльба снял мини-фильм про «автомобили с душой»

Британский актер и известный автоэнтузиаст Идрис Эльба представил ролик, который пытается ответить на вопрос: есть ли у машин душа? Видео стало частью проекта Grand Basel, ставящего своей целью продвижение автомобилей как «культурного наследия». Одноименная выставка пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года.

Фильм снят на территории одной из «индустриальных» достопримечательностей Турина — бывшей автомобильной фабрики Линготто. Ее особенностью является испытательный трек, расположенный на крыше, который было решено сохранить после реконструкции.

В ролике можно увидеть одни из самых красивых автомобилей в мире: Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato образца 1931 и суперкар Zagato Mostro, представленный в 2015 году.