Новая Lada 4х4 может получить платформу Renault

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы", — рассказал Мор. По его словам, компания хочет сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4x4.

Как отмечается в материалах "АвтоВАЗа" , летом 2018 года компания Renault s. a. s. должна завершить работы по технико-экономическому обоснованию адаптации глобальной платформы альянса (Renault-Nissan-Mitsubishi) CMFB-LS для автомобиля Lada 4х4 до вехи Concept Freeze (замораживание концепции). «В настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться в платформу альянса — когда и если мы примем решение по использованию такой платформы», — сказал Мор комментируя вопрос об итогах этой работы.

Николя Мор не стал отвечать на вопрос, будет ли новое поколение Lada 4x4 построено на «миксе» платформы альянса и собственных разработок «АвтоВАЗа». «Очевидно, что преемник существующей Lada 4x4 — в своем роде легендарного автомобиля — будет сильным продуктом с глобальным потенциалом, не только для российского рынка», — отметил Мор.

Lada 4х4, с ее более чем 40 летней историей, остается одной из самых популярных марок. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году их продано 29 тыс. штук, а за январь-апрель 2018 года 10,2 тыc. штук.