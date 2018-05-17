Mini John Cooper Works перевоплотился в компактный полицейский автомобиль

Баварская компания, начиная с пятидесятых годов, занимается выпуском автомобилей для экстренных служб, после чего представляет их на крупнейшей европейской выставке спецтехники RETTmobil. На этот раз последняя разработка — вовсе не модель BMW , а транспортное средство, реализованное её дочерней компанией Mini.

В основе полицейского автомобиля лежит Mini John Cooper Works, оснащенный 2,0-литровым двигателем, способным производить 231 лошадиную силу и 320 Нм крутящего момента. Такие показатели позволяют ему при использовании шестиступенчатой автоматической коробки передач разгоняться 0-100 километров в час примерно за 6,1 секунды и с механическим вариантов — за 6,3 секунды. Специализированная модель имеет типичную для Германии окраску в ярких «городских» оттенках. Наряду с полицейским автомобилем компания BMW демонстрирует пожарную версию, представленную в двух вариантах X3 и 2-Series Gran Tourer. Все транспортные средства имеют впечатляющий дизайн и доступны для просмотра в выставочном центре в Фульде, Германия.