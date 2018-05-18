Ещё
В Европе все авто получат 11 систем безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности 

Motor.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Согласно решению Еврокомиссии, к 2021 году в список стандартного оснащения всех автомобилей должны войти 11 электронных систем безопасности. Среди них: система автономного экстренного торможения и удержания в полосе, камера заднего вида, а также функция мониторинга состояния водителя. Об этом сообщает AutoExpress.
Помимо указанных систем, все новые модели, выходящие на европейский рынок, предлагается оснащать «интеллектуальным ограничителем скорости». Работая вместе с функцией распознания дорожных знаков, он будет автоматически устанавливать максимальную скорость транспортного средства в зависимости от действующего ограничения.
Также обязательным станет алкогольный «замок», системы сбора и хранения телематических данных, улучшенные ремни безопасности и различные решения для защиты пешеходов.
[Самые безопасные автомобили 2017 года] (https://motor.ru/selector/euroncap17.htm)
По подсчетам специалистов, установка всех 11 систем безопасности позволит в течение 10 лет сохранить 7 300 жизней и предотвратить 38 900 серьезных увечий. Это станет частью проекта Vision Zero, цель которого сократить до нуля количество смертей на дорогах к 2050 году.
C 1 мая текущего года в США стали обязательными камеры заднего вида. Также рассматривается возможность включить в список обязательных систему автономного торможения, предупреждения о помехах в слепых зонах и выезда за пределы полосы движения.
Motor.ru: последние новости
Для тестирования машин Ford построил «Фабрику погоды» Зачем производят Land Cruiser 70? Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян46
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту147
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту622
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен177
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение