Новый Ford Focus раскрывает особенности работы камеры заднего хода

Четвертому поколению Ford Focus исполнился уже месяц, но американская компания продолжает детализировать некоторые функции, включая обновленную камеру заднего вида, предлагающую 180-градусный обзор.

Камера, расположенная над задним номерным знаком, позволяет водителям видеть проходящих пешеходов, велосипедистов и другие транспортные средства, тем самым сводит количество несчастных случаев и аварийных ситуаций до минимума. Камера заднего вида, предоставляющая обзор на 180 грудасов, оснащена радиолокационными датчиками, которые контролируют происходящее сзади, и если обнаружена опасность и водитель не реагирует, то он автоматически применяют тормоза. «Мы знаем, что почти для всех наших клиентов реверсивные камеры являются неотъемлемой частью их ежедневного движения», — сказал главный программный инженер Форда Focus, Глен Гоулд. «Эта маленькая камера помогает нам сделать большой шаг вперед».

В дополнение к камере, подробно описанной в следующем видеоролике, Ford Focus 2019 модельного года дополнен огромным количеством оборудования для помощи водителю, включая систему мониторинга слепых зон с функцией предупреждения о перекрестном движении, систему удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и адаптивное головное освещение с функциями предиктивного освещения поворотов.