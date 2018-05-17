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BMW показала первое изображение «убийцы» Tesla
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BMW показала первое изображение «убийцы» Tesla 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Концепцию будущего автомобиля продемонстрировали акционерам компании. СМИ предполагают, что речь идет о кроссовере, сравнимом по габаритам с BMW X5.
По словам руководителя BMW Харальда Крюгера, новинка объединяет в себе последние разработки компании: электрическую силовую установку, системы беспилотного вождения, и систему, позволяющую взаимодействовать с транспортными средствами и дорожной инфраструктурой через интернет.
О будущем электромобиле также известно, что запас хода будет варьироваться в зависимости от модификации от 450 до 700 км. Отдача электрической установки в топовом исполнении будет достигать 800 л.с.
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