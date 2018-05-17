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Крупнейший автопроизводитель «прогуляет» Парижский автосалон этой осенью
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Крупнейший автопроизводитель «прогуляет» Парижский автосалон этой осенью 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Reuters уточняет, что речь идет только о бренде Volkswagen. Другие марки, входящие в состав концерна, в том числе Audi, Porsche, Skoda и Seat, будут представлять свои новинки в Париже.
Отметим, что Volkswagen — не первая марка, которая отказалась от участия в моторшоу. Ранее стало известно, что посетители Парижского автосалоне не увидят стенды Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda, Infiniti, Mitsubishi и Subaru.
Audi, Mercedes и BMW, в свою очередь, заявили, что пропустят автосалон в Детройте в 2019 году.
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