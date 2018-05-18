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Seat подразнил большим семиместным кроссовером
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Компания Seat дразнит большим семиместным кроссовером 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В модельном семействе VAG появляются все новые "братья": у большого кроссовера Skoda Kodiaq вот-вот появится испанский аналог Seat Tarraco. Премьера новинки состоится уже скоро, а пока что можно довольствоваться лишь тизером, опубликованном компанией в соцсетях.
Новейший семиместный кроссовер Seat Tarraco на мгновение появляется в небольшом видеоролике, который компания Seat опубликовала на своей официальной странице в Twitter.
Разумеется, полноценно судить о его внешности пока что невозможно — видна лишь головная оптика в фирменном дизайне Seat. Но долго ждать публичного дебюта новинки не придется: по предварительным данным, он будет представлен осенью в рамках автосалона в Париже.
Кстати, название для кроссовера — Tarraco — выбирали буквально всем миром. Оно было выбрано по итогам масштабного голосования, запущенного на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. За вариант "Таррако" проголосовали почти 150 тысяч человек, а кроме него на победу претендовали названия Avila, Aranda и Albaran.
Новый кроссовер получил свое название в честь города в испанской провинции Каталония с нынешним названием Таррагона (бывший Тарракон), который считался одним из крупнейших мегаполисов на Пиренеях в эпоху Римской империи.
Флагманская модель Seat построена на "всефольксвагеновской" платформе MQB и получит конструктивную архитектуру, аналогичную моделям Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Моторная гамма, что ожидаемо, тоже общая для всех этих моделей — бензиновые турбомоторы TSI объемом 1,4-2,0 л, а также дизельные двигатели 2,0 л TDI с одинаковым диапазоном мощности 150-190 л.с.. Возможно, Seat добавит в линейку "Таррако" и самый мощный 220-сильный бензиновый вариант.
Испанцы уже подтвердили, что старт производства и официальных продаж Seat Tarraco в Европе состоится уже до конца 2018 года.
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