Ещё
Семиместный кроссовер Seat: первый тизер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семиместный кроссовер Seat: первый тизер 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Испанская марка Seat опубликовала в твиттере видеоролик, на котором можно рассмотреть новый кроссовер Tarraco. По предварительной информации, публичный дебют семиместного вседорожника состоится осенью на Парижском автосалоне.
Семиместную новинку построят на модульной платформе MQB группы Volkswagen, аналогичной той, что использовалась для Skoda Kodiaq и Tiguan. Моторная гамма будет состоять из бензиновых турбомоторов объемом 1,4 и 2,0 литра, а также дизелей и гибридной силовой установки.
Имя Taracco для новой модели Seat выбрал путем проведения специального конкурса. В нем приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, а общее число вариантов названия превысило 133 тысячи. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три названия: Alboran, Aranda и Avila.
Таррако — прежнее название старейшего поселения времен Римской империи на Пиренейском полуострове, которое сейчас известно как Таррагона.
Motor.ru: последние новости
Зачем производят Land Cruiser 70? 1027-сильный Jeep Grand Cherokee разогнался до «сотни» за 2,7 секунды Минивэн Hyundai превратили в дом на колесах с душем и проектором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту603
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто36
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен169
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту164
Водителям готовят новый штраф в 5 тыс. рублей2
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение