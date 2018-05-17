Семиместный кроссовер Seat: первый тизер

Испанская марка Seat опубликовала в твиттере видеоролик, на котором можно рассмотреть новый кроссовер Tarraco. По предварительной информации, публичный дебют семиместного вседорожника состоится осенью на Парижском автосалоне.

Семиместную новинку построят на модульной платформе MQB группы Volkswagen , аналогичной той, что использовалась для Skoda Kodiaq и Tiguan. Моторная гамма будет состоять из бензиновых турбомоторов объемом 1,4 и 2,0 литра, а также дизелей и гибридной силовой установки.

Имя Taracco для новой модели Seat выбрал путем проведения специального конкурса. В нем приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, а общее число вариантов названия превысило 133 тысячи. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три названия: Alboran, Aranda и Avila.

Таррако — прежнее название старейшего поселения времен Римской империи на Пиренейском полуострове, которое сейчас известно как Таррагона.