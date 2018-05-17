Первый специализированный аукцион Ferrari предлагает 33 роскошных суперкара

Итальянский производитель 18 мая выставляет на торгах Sale of Ferraris сразу тридцать три транспортных средства, начиная с 2014 F12 Berlinetta и до 1972 года 365 GTB/4 Daytona.

Модель Daytona — один из 158 экземпляров, выпущенных за все существование марки, а значит — достаточно редкостный автомобиль, выполненный в оттенке Argento Auteuil. Он имеет синий кожаный интерьер и пробег всего 35 900 миль (57 440 километров). Стоимость транспортного средства варьируется от 500 000 до 575 000 фунтов стерлингов (примерно от 674 тысяч до 775 тысяч долларов США по текущим обменным курсам). Один из автомобилей с минимальным пробегом (3 022 мили или 4 835 километров) — Ferrari 550 Barchetta 2001 года выпуска, окрашенный в классический Rosso Corsa и дополненный серо-черной отделкой салона. Также в аукционе участвует 1984 308 GTB Quattrovalvole с минимальной ценой от 45 000 фунтов стерлингов до 52 000 фунтов стерлингов (от 60 до 70 тысяч долларов США) и пару моделей, принадлежащих Джей Кею, заядлому коллекционеру автомобилей, солисту и по совместительству создателю группы Jamiroquai. А именно: 550 Maranello 1998 года и Ferrari FF 2011 года.

«Sale of Ferraris» — это совершенно новый аукцион для нашего 2018 года, и автомобили, предназначенные для продажи, определенно одни из лучших в стране», — сказал Ник Кит, управляющий директор Silverstone Auctions. «Это продажа года для любого серьезного коллекционера Ferrari, с широким выбором автомобилей, начиная с начала 60-х годов вплоть до новейших суперкаров от легендарной марки».